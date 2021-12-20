Получи бесплатно новогодние подарки в сети «Kontakt», бросив «шеш-гоша»



«Kontakt» и в этом Новом году подготовил радостные предложения для своих клиентов. Сейчас вы сможете забрать понравившуюся вам продукцию совершенно бесплатно. Итак, вы сделаете праздничный подарок своим родным, а «Kontakt» — вам.

Приходите в магазины «Kontakt Home», «Kontakt Mebel» и «Kontakt Smart» до 16-го января и получите возможность участия в кампании «Шеш-гоша». Для этого достаточно купить желаемый продукт наличными, такситными картами или же оплатить, воспользовавшись кампанией «плати за 6 раз». После бросьте кости, если вам попадется «шеш-гоша» (шесть-шесть) значит вам повезло. Вся сумма, заплаченная за продукт вернется обратно вам.

Правило — максимально простое: «1 чек=1 попытка». Т.е если вы купили несколько продуктов, но все они указаны в одном чеке, то у вас есть одна попытка, если же в разных чеках, то за каждый чек – еще одна попытка.

Радующая сеть «Kontakt» не забыла и об онлайн-покупателях. Если у вас нет времени идти в магазин, то закажите нужный вам продукт на сайте kontakt.az одним кликом. Заказ будет доставлен прямо до порога и вам предоставят купон для участии в кампании «Шеш-гоша». В течение недели приходите с этим купоном в ближайший магазин, бросьте «шеш-гоша» и выиграйте свой новогодний подарок.

Напомним, в прошлом году тысячи клиентам сети улыбнулась удача. Если вы тоже хотите стать одним из них торопись в магазины сети «Kontakt».

Более подробную информацию об условия кампании можешь найти здесь.