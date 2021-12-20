Муса Гулиев: Соцпособия будут платить людям, уволившимся с работы по собственному желанию

«В настоящее время 47,2% населения страны проживает в сельской местности и 49% сельских жителей составляет экономически активное население».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он прокомментировал высказывание Сабира Рустамханлы на предыдущем заседании о том, что нет необходимости в привлечении сельских жителей к профессиональной подготовке: «Исключительно важно привлекать сельских жителей к профессиональной подготовке. Им тоже бывают нужны плотники и представители других специальностей».

М.Гулиев отметил, многие из тех, кто ищут работу это лица без опыта работы, а часть – уволившиеся с работы по собственному желанию: «В период пандемии единовременные выплаты получили 600 000 тысяч человек, но не все они относятся к экономически активному населению. Многие из них сидят дома, и это их право. Мы ведем переговоры с Госагентством занятости в связи с теми, кто уволились с работы по собственному желанию. Если переговоры дадут результат, то в будущем лицам, уволившимся с работы по собственному желанию и тем, кто являются безработными какое-то время, могут быть выплачены социальные пособия или оказана социальная поддержка в какой-либо форме».