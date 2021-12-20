Любители азартных игр отныне будут оштрафованы на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч манатов

Статья Кодекса об административных проступках «О нарушении правил организации и проведения лотерей и спортивных тотализаторов» будет представлена в новой редакции.

Это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, которое было вынесено на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, эта статья будет называться «Азартные игры». В Кодексе об административных проступках будет установлен новый штраф за организацию и проведение азартных игр.

С конфискацией предметов, использование которых при организации и проведении азартных игр является административным проступком, а также денежных средств и другого имущества, вложенных в азартные игры, призового фонда, а также доходов, полученных от проведения азартных игр физических лиц будут штрафовать на 5 тыс. манатов, должностных лиц – на 10 тыс. манатов, а юридических лиц – на 50 тыс. манатов.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.