В Баку и на Абшероне начались новогодние ярмарки «Из села в город»

Сегодня начались ярмарки «Из села в город», организованные Министерством сельского хозяйства Азербайджана и приуроченные к Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Об этом сообщает министерство.
Ярмарки в Баку и на Абшероне, которые продолжатся до 30-го декабря. На ярмарке заранее прошедшие регистрацию около 100 фермеров продают свою сельскохозяйственную продукцию.
Участие в ярмарке бесплатное. Фермеры обеспечены прилавком, весами и другими принадлежностями.
Ярмарки в Баку и на Абшероне организованы по трем адресам:
— Наримановский р-н, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»)
— Бинагадинский р-н, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром «Инглаб»)
— г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41А.