Азербайджан входит в топ поставщиков гранатов в Россию

Выпадающие объемы поставок в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана могут восполнить поставщики из других стран. Об этом сообщил ТАСС зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

«Выпадающие объемы поставок в случае, если поставщики из Турции и Ирана не исправятся, смогут заменить поставщики из других стран», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство приостановило ввоз в Россию из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов.

По данным «Руспродсоюза», Турция стала крупнейшим поставщиком мандаринов, лимонов, винограда и перца в Россию в октябре 2021 года и заняла второе место по объему поставок гранатов. В октябре было ввезено в РФ из Турции более 59,5 тыс. тонн мандаринов, свыше 20,6 тыс. тонн лимонов, более 40,7 тыс. тонн винограда, свыше 5,6 тыс. тонн гранатов и более 1,3 тыс. тонн перца, рассказал Леонов.

При этом, по его словам, в топ основных поставщиков в Россию мандаринов также входят ЮАР, Марокко и Египет, лимонов — Аргентина и ЮАР, винограда — Узбекистан и Молдавия, гранатов — Азербайджан, Египет, Узбекистан и Абхазия, перца — Китай и Армения.