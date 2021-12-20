Арестован экс-начальник полиции Сабунчинского района Баку и Нефтчалинского района



Арестован бывший начальник полиции Рза Гаджиев, открывший огонь из огнестрельного оружия по автомобилю в Баку.

На судебном процессе в Сабунчинском районном суде обеспечено представление следственного органа,передает АПА.

В отношении Рзы Гаджиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца. В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили АПА эту информацию.

Отметим, в 15-й отдел Сабунчинского районного управления полиции поступила информация о том, что 16 декабря около 23 часов на территории поселка Пиршаги, житель поселка Рза Гаджиев на почве конфликта обстрелял из огнестрельного оружия автомобиль, которым управлял его земляк Ширзад Гулиев, после чего покинул место происшествия.

В ходе проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий Р.Гаджиев был задержан. При досмотре у него был изъят автомат марки «АКМС», 2 патрона и 1 магазин.

Напомним, что полковник Рза Гаджиев был начальником полиции Сабунчинского района Баку и Нефтчалинского района. В настоящее время он находится на пенсии. Кроме того, Рза Гаджиев – брат Национального Героя, шехида Карабахской войны Алифа Гаджиева.