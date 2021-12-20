МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в новогодние праздники



В связи с приближением новогодних праздников, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.

«Настоятельно рекомендуется обеспечить надежное крепление новогодней елки к полу в квартирах и других местах празднования и не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами, использовать при подсветке исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, говорится на сайте МЧС», — говорится в обращении МЧС.

При оформлении гирляндами, если в электросети не используются понижающие напряжение трансформаторы, следует использовать лампы напряжением до 12 Вольт и не более 25 вольт.

Помимо этого не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися деревянными игрушками, устраивать фейерверки в закрытых помещениях. Места проведения праздничных торжеств должны иметь запасные выходы, пространство должно быть обеспечено необходимыми средствами пожаротушения.

