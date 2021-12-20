Лесной пожар в Астаре потушен (обновлено)

Лесной пожар в Астаре потушен.

Пожар, начавшийся в отдаленном горном селе Паликеш, охватил около 20 гектаров территории.

Тушение пожара было осуществлено личным составом Астаринской Государственной противопожарной службы, сотрудниками центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и добровольцами из местных жителей.

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На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности близ села Дего Астаринского района.

Как сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сразу после получения информации на место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительным данным, на указанной территории горят кустарники, высохшие пни деревьев на площади около 20 га.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация.