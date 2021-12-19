Сабина Алиева проинформирует мир о разрушении армянами кладбищ

Омбудсмен Сабина Алиева осуществляет миссию по расследованию фактов в связи с разрушением кладбищ вооруженными силами Армении во время оккупации в освобожденном от оккупации Физулинском районе.

Как говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена, в результате применения по указанию военно-политического руководства Армении тяжелой артиллерии и запрещенного оружия против нашей страны, в Физулинском районе были безжалостно уничтожены все гражданские объекты, населенные пункты, историко-культурные, религиозные памятники, даже кладбища, на которых похоронены наши соотечественники.

В ходе поездки в рамках миссии был проведен мониторинг ситуации на кладбищах в городе Физули и в селах Гараханбейли, Дедели, Кюрдлер этого района. Отчет о результатах миссии будет подготовлен и разослан в международные и региональные организации.