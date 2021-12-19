«Омикрон» вызывает повышенную потливость по ночам

Терапевт из Южно-Африканской Республики Амир Хан сообщил о симптоме COVID-19, вызванного новым штаммом коронавируса «омикрон», который проявляется по ночам, — повышенная потливость. Об этом пишет британская газета Daily Star со ссылкой на телеканал ITV Lorraine.

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Как рассказал Хан, южноафриканские врачи наблюдают у зараженных «омикроном» такие симптомы, как насморк, головная боль, усталость, ломота и боль в теле, а также ночная потливость. Последний он заметил, меняя одежду пациентам в «красной зоне».

Медик призвал включить эти симптомы в соответствующий список, который составляет Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service). Новые данные помогут отслеживать случаи инфицирования, добавил он.