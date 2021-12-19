Обнародован прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром временами туман.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, Минэкологии и природных

ресурсов.

Согласно сообщению, ближе к ночи местами возможны дожди, будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и вечером в некоторых северных и западных районах возможны осадки, в горах возможен снегопад. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-5° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

На Абшеронском полуострове ожидаются значительные колебания атмосферного давления, смена юго-западного ветра 21 декабря северо-западным ветром, что в основном неблагоприятно для большинства метеочувствительных людей.