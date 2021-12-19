Сегодня ГЭЦ проведет пробные экзамены в вузы Азербайджана

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Шеки, Мингячевире, Барде, Гейчае, Физули, Ширване, Хачмазе и Лянкяране пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Дополнительный экзамен по географии состоится 26 декабря в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Согласно сообщению, в экзаменах примут участие 3 780 абитуриентов.Продолжительность экзамена — 3 часа, продолжительность дополнительного экзамена по географии — 1 час.

В соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений в 2022 году участникам будут представлены тестовые задания по три экзаменационным предметам в каждой группе.

Поступающим предоставят 30 тестовых заданий по каждому предмету, 22 из них закрытые и 8 открытые.