В Азербайджане 15 пациентов с коронавирусом скончались

В Азербайджане выявлено еще 582 случая заражения коронавирусом, 1 370 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 609397 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 585284 человека вылечились, 8 182 скончались, число активных больных — 15931.

За прошедшие сутки проведено 10 495 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 739 928 тестов.