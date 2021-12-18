В Хачмазе пропали без вести три женщины

В Хачмазе пропали без вести 3 женщины.

Как сообщили в губинской региональной пресс-службе Министерства внутренних дел, Камиля Керимова (2004 г.р.) 5 декабря вышла из дома и не вернулась. Приметы К.Керимовой: рост 149 см, худощавая. На ней были красная куртка, синие джинсы и коричневые кроссовки.

Также не вернулись домой жительница этого района Хурпери Сеидова (2004 г.р.). Последний раз ее видели 27 ноября. Приметы Х.Сеидовой: рост 165 см, худощавая. Когда она вышла из дома, на ней были коричневое платье и черные сапоги.

Также 27 ноября не вернулась домой жительница этого района Руфана Челебиева (1994 г.р.). Приметы Р.Челебиевой: рост 156 см, худощавая. На дувушке были черная рубашка и черные брюки.

В связи с этим МВД обращается ко всем, кто знает женщин, изображенных на фотографии и располагает информацией о них, сообщить в колл-центр «102» МВД или по мобильному номеру (055) 722-27-99, сообщает АПА.