В Баку полиция задержала человека, обстрелявшего автомобиль

В Баку задержан человек, открывший огонь из огнестрельного оружия по автомобилюсообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, в 15-й отдел Сабунчинского районного управления полиции поступила информация о том, что 16 декабря около 23 часов на территории поселка Пиршаги, житель поселка Рза Гаджиев на почве конфликта обстрелял из огнестрельного оружия автомобиль, которым управлял его земляк Ширзад Гулиев, после чего покинул место происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий Р.Гаджиев был задержан. При досмотре у него изъят автомат марки «АКМС», 2 патрона и 1 магазин. По факту ведется расследование.