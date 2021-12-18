Очередной успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Азербайджанские школьники в очередной раз отличились на международной олимпиаде знаний. Команда, представлявшая нашу страну на VI Международной олимпиаде Мегаполисов в Москве, завоевала в общей сложности 5 медалей (1 серебряную и 4 бронзовые). Саид Насибов, ученик 11 класса Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева, прошедший подготовку по информатике при поддержке Azercell, был награжден бронзовой медалью.

В конкурсе знаний, состоявшемся в столице Российской Федерации, приняли участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов мира. В общей сложности 257 школьников из 32 стран проверили свои знания и умения на этой олимпиаде. Азербайджан представляли 8 школьников, принявших участие в соревнованиях по математике, физике, химии и информатике. Стоит особо отметить, что наши ученики показали успешные результаты по каждому предмету. Школьники из Баку, помимо 5 завоеванных медалей также заняли третье место в командном блиц-туре.

Напомним, что процесс подготовки национальных команд по информатике к участию на международных соревнованиях осуществляется с 2017-го года при поддержке ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства образования и Национальной олимпийской команды по информатике. Согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному между Институтом образования Азербайджанской Республики и ООО «Azercell Telecom», талантливые школьники со всей страны проходят подготовку к международным олимпиадам по информатике в специальных центрах, организованных в партнерстве с Azercell. На данный момент Azercell содействовал десяткам учащихся продемонстрировать свой потенциал, вовлекая их в учебный процесс. Прошедшие такую подготовку школьники неоднократно добивались высоких результатов на престижных конкурсах знаний и возвращались с медалями практически с каждого соревнования. За этот период азербайджанские школьники завоевали в общей сложности 27 медалей на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 1 золотая, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Azercell Telecom продолжает реализацию социальных проектов, направленных на повышение интереса к образованию в области ИКТ и технологической грамотности среди молодежи, а также желает успехов всем нашим школьникам, благодаря которым поднимается азербайджанский флаг на международных соревнованиях!

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94,25%; охват населения страны: 98,73%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон.