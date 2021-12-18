Задержаны еще 80 человек, объявленных в розыск

Органами внутренних дел республики раскрыты по «горячим следам» 33 преступления, совершенных за прошедшие сутки, cообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, было обеспечено раскрытие 11 нераскрытых в прошлом преступлений. Были задержаны и переданы по назначению находившиеся в розыске 80 человек, в том числе разыскивавшиеся за долги 68 человек.

На автодорогах республики произошло 1 ДТП, в результате погиб 1 человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками и 20 фактов, связанных с незаконным хранением оружия. По подозрению в совершении преступлений были задержаны 34 человека.