В Азербайджане продавцы зарубежных тотализаторов не смогут попасть в виртуал

Определяется новая задача для телекоммуникационных операторов и провайдеров.

Это нашло отражение в изменении, предложенном в закон «О телекоммуникации», пишет АПА.

Согласно проекту, к обязанностям телекоммуникационных операторов и провайдеров добавлено принятие мер по пресечению продажи билетов для участия в азартных играх посредством телекоммуникационных услуг, организации и проведения этих игр, а также пресечение выхода в виртуальное пространство организаторов с территории страны зарубежных лотерей и операторов тотализаторов, продавцов зарубежных тотализаторов с территории страны в порядке, установленном органом (организацией), определяемой соответствующим органом исполнительной власти.