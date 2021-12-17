20 декабря парламент Азербайджана обсудит 34 вопроса

Обнародована повестка запланированного на 20 декабря очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

В повестку заседания включены 34 вопроса, пишет «Репорт».

В числе обсуждаемых вопросов будет законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» (третье чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О лицензиях и разрешениях», законопроект ”О туризме» (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О медиа» (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте» (первое чтение) и другие.