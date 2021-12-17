Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на следующий год

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.
Как говорится в сообщении министерства, в нормах рабочего времени на 2022 год говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 1 декабря 2021 года №375 «Об определении праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2022 году» следующие дни в 2022 году считаются нерабочими днями:
1, 2 января — Новый год;
20 января — День всенародной скорби;
8 марта — женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;
9 мая — День Победы над фашизмом;
2, 3 мая – праздник Рамазан;
28 мая – День независимости;
15 июня — День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня — День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;
9, 10 июля — Гурбан байрамы;
8 ноября — День Победы Азербайджанской Республики;
9 ноября — День государственного флага Азербайджанской Республики
31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира.