Законодатели запретили в Азербайджане рекламу азартных игр

Сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству, правовой политике и государственному строительству, а также комитета молодежи и спорта был вынесен на обсуждение проект изменений в закон «О рекламе».

Согласно изменениям, запрещается реклама азартных игр, организатора (оператора) или продавца подобных игр, спортивных игр по ставкам и лотерей, проведение которых приостановлено, отменено или запрещено согласно закону Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте» и «О лотереях», пишет «Тренд».

Следует отметить, что лотереи (в том числе стимулирующие лотереи), проводимые организатором лотереи согласно закону Азербайджанской Республики «О лотереях», и лотереи, предусматривающие выдачу выигрышей, призов или иного дохода, которые зависят от неопределенности или случайности, организованной или проводимой другими лицами в рамках предпринимательской деятельности, за исключением ставок спортивных игр, проводимых оператором согласно закону Азербайджанской Республики «О физической культуре», считаются азартными играми.