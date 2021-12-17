Азербайджанские депутаты обсудили изменения в закон «О лотереях»

Сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, правовой политике и государственному строительству, а также комитета молодежи и спорта были обсуждены изменения в закон «О лотереях», пишет «Тренд».

Законопроект был составлен согласно распоряжению главы государства. Законопроект предусматривает:

— определение регулирующего органа в области организации и проведения лотерей и совершенствование сферы его деятельности, в том числе определение порядка согласования с уполномоченным органом списка лиц, которые могут стать членами тиражной комиссии, и документов, подтверждающих их гражданскую безупречность;

— отмена высшего предела выигрышного фонда лотереи (требования не превышать 80%) и назначение не выигранной части тиража призового фонда на следующий тираж;

— рассмотрение (оптимизация) сроков в связи с усовершенствованием условий лотереи, организацией и проведением лотереи, а также внесении изменений в ее условия.

— отображение на интернет-странице организатора лотереи информации, предусмотренной лотерейным билетом;

— организация правовой основы для организации и проведения виртуальной лотереи;

— усовершенствование основ и порядка приостановления лотереи и прекращения ее проведения.