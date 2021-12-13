Обнародована статистика заражения коронавирусом по стране

Обнародована статистика заражения коронавирусом (COVID-19) по стране.

Как сообщается на сайте koronavirusinfo.az, самым высоким является показатель инфицирования в городе Баку – 49.9%.

Показатель инфицирования в Абшеронском районе — 13.7%, в Аране — 13.6%, в Гянджа-Газахе — 8.1%, в Шеки-Загатале — 3.8%, в Губа-Хачмазе 3.8%, в Лянкяране 2.6%, в Горном Ширване 2.2%, в Верхнем Карабахе 1.7%.

В Нахчыване процент инфицирования составляет 0,06%, 0,4% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.