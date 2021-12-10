Узеир Джафаров: Мины, на которых подорвались двое в Шуше, были зарыты недавно

Считаю, что мины, на которых подорвались два гражданских лица в селе Дашалты Шушинского района, были зарыты недавно. Потому что до сих пор неоднократно совершались поездки в этом направлении, сообщил полковник в запасе, военный эксперт Узеир Джафаров, передает Report.

Он подчеркнул, что эти территории входят в зону ответственности российских миротворцев: «Значит, речь идет и об их безответственности за трагический инцидент. В целом, в последнее время армяне расширили масштабы провокаций. А после этого провокаций станет еще больше. В ближайшие месяцы подрывные, провокационные деяния армян примут еще более интенсивный характер, потому что армянские чиновники встречаются со своими покровителями, получая от них соответствующие поручения. Необходимо пресечь этот минный террор».

У.Джафаров отметил, что в соответствии с условиями трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией, армянские террористы должны быть разоружены: «По сути, эту работу следовало провести еще год назад, но все почему-то задерживается. Похоже, миротворцы не заинтересованы в этом. В эскалации ситуации заинтересованы и международные структуры. Это дает им возможность совершать поездки в регион. Подобные трагические инциденты, к сожалению, не первые и не последние. Поэтому нам следует поднять вопрос о том, чтобы армяне в Карабахе были обезоружены. Для этого мы должны начать контртеррористическую операцию».

С 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях на минах подорвались 7 военнослужащих и 29 гражданских лиц. 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести.