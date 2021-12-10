Обнародована площадь очищенных от мин территорий на освобожденных землях

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими военными саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в Министерстве обороны, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, а также прокладываются новые пути снабжения позиций наших подразделений, расположенных в горных и труднодоступных районах.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 10 декабря были обнаружены и обезврежены 342 противопехотные и противотанковые мины, очищено 96,7 гектара территории.

В целом на освобожденных территориях инженерными войсками на сегодняшний день обнаружено и уничтожено 17202 мины и неразорвавшихся боеприпасов, очищено от мин 13273 гектара территории, во взаимодействии с другими государственными структурами проложено 628 км дорог.