Названы случаи, в которых журналист должен раскрыть источник информации



В Азербайджане установлены требования к редакторам и журналистам относительно того, в каких случаях они должны раскрыть источник информации.

Это нашло отражение в новом законопроекте «О медиа», передает «Репорт».

Ответственный редактор или журналист должен раскрыть источник информации по решению суда в следующих случаях:

1. для защиты человеческой жизни;

2. для предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений;

3. для защиты обвиняемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

Требования нового закона не ограничивают права журналиста на проведение самостоятельного расследования.