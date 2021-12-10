Названы случаи, в которых журналист должен раскрыть источник информации

В Азербайджане установлены требования к редакторам и журналистам относительно того, в каких случаях они должны раскрыть источник информации.
Это нашло отражение в новом законопроекте «О медиа», передает «Репорт».
Ответственный редактор или журналист должен раскрыть источник информации по решению суда в следующих случаях:
1. для защиты человеческой жизни;
2. для предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений;
3. для защиты обвиняемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.
Требования нового закона не ограничивают права журналиста на проведение самостоятельного расследования.