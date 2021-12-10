MEDIA: Будет вестись борьба с copy past-журналистикой



Подготовлен законопроект для определения дорожной карты реформ в сфере СМИ».

Об этом в ходе обсуждения законопроекта «О медиа» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта Ахмед Исмаилов, передает АПА.

Он отметил, что в настоящее время в законе «О медиа» пересмотрены понятия, существующие и не отвечающие современным вызовам:

«Согласно новому проекту, работающие по договору услуг также считаются журналистами. Законопроект «О медиа» содержит методы борьбы с copy past- журналистикой».