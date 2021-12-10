Партиям и религиозным структурам не разрешили учреждать телеканалы, новостные сайты и информагентства

Определяются требования к субъекту медиа.
Это отражено в законопроекте «О медиа», передает АПА.
Согласно проекту, учредитель или субъект медиа, являющийся физическим лицом, должен быть гражданином Азербайджанской Республики, постоянно проживающим в Азербайджанской Республике.
Согласно проекту, учредителями (участниками) медиа-субъекта не могут быть следующие лица:
— лица, ранее осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против общественной нравственности;
— лица, чья судимость не была погашена или снята;
— лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
— политические партии (кроме печатных СМИ);
— религиозные структуры (кроме печатных СМИ).