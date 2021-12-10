Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 4 участников 44-дневной войны

Еще четверо азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время 44-дневной войны, отправлены на лечение в Турцию.

Как передает Фонд YAŞAT, это — Алиев Сеймур Джаваншир оглу, Гашимов Гашим Азим оглу, Газиев Шамшир Бахтияр оглу и Джафарли Али Муса оглу.

Фонд YAŞAT будет держать под контролем процесс их лечения до его полного завершения.

Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж на основании врачебного заключения.

Напомним, что до сегодняшнего дня Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 154 участников войны. 117 из них успешно завершили лечение и вернулись на родину. Они будут обеспечиваться Фондом лекарственными средствами для продолжения лечения в предстоящие месяцы.