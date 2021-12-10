ВОЗ: В Азербайджане население было вакцинировано раньше, чем во многих европейских странах

«Правительство Азербайджана своевременно занялось борьбой с COVID. Вакцинация по всей стране началась с января, спустя год после выявления коронавируса в феврале 2020 года. Созданы инфраструктура, электронная база, новые больницы, увеличено количество лабораторий», сообщила глава Азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, передает АПА.

По ее словам, работа была налажена во время пандемии: «Кроме того, в Азербайджане население было вакцинировано быстрее и больше, чем во многих странах Западной Европы. Также правила, связанные с ношением масок, гигиеной рук, социальной дистанцией, хорошо соблюдаются».