Ханде Харманджи: Все вакцины эффективны против штамма «омикрон»

В Азербайджане позже всех был выявлен штамм «дельта». Как и во всем мире, и здесь люди страдают от этого штамма. Пока в Азербайджане не выявлен штамм «омикрон».

Об этом сказала представитель ВОЗ и руководитель офиса в Азербайджане Ханде Харманджи в Гяндже, передает Report.

Представитель ВОЗ напомнила, что хотя новый штамм в Азербайджане не выявлен, но это не означает, что «омикрон» не проникнет в страну: «Когда во всем мире распространился штамм «дельта», на вопрос распространится ли он в Азербайджане, я отвечала утвердительно. Это касается и штамма «омикрон». Новый штамм обнаруживается во всех странах. Не нужно паниковать из-за этого. Все используемые до сих пор вакцины эффективны и против нового штамма. Все требуемые защитные меры уберегают и от «омикрона». Для того, чтобы защитить себя и своих близких, важно строго соблюдать защитные меры».