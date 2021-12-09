В Сиязане прошла церемония прощания с шехидом (обновлено)

Похоронен военнослужащий Алиев Асиф Адил оглу, ставший шехидом в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском участке азербайджано-армянской государственной границы в ночь на 8 декабря.

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В Сиязане проходит церемония прощания с военнослужащим Асифом Алиевым, ставшим шехидом в ночь на 8 декабря в результате очередной провокации вооруженных сил Армении на кяльбаджарском участке азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает АПА, тело шехида Алиева Асифа Адил оглу было доставлено в родное село Зарат Сиязанского района.

В церемонии прощания принимают участие родственники шехида, военные, представители Исполнительной власти района, общественности.

Единственному сыну семьи до окончания военной службы оставалось 20 дней.

Асиф Алиев был участником Отечественной войны, награжден медалью «За освобождение Кяльбаджара».

Отец шехида Адиль Алиев был участником Первой Карабахской войны.



