В Агдамском районе ранены сотрудники ОАО «Азеришыг»



В Агдамском районе абонент ранил ножом двух, избил одного сотрудника ОАО «Азеришыг».

Инцидент произошел в поселке Гузанлы, сообщает АПА.

Задолжавший абонент нанес ножевые ранения сотрудникам Агдамского управления электросети ОАО «Азеришыг» Мирзоеву Тариэлю и Мирзоеву Шукюру.

Еще один работник управления Эльшан Азизов был избит. По предварительной информации, абонент совершил такой поступок по отношению к работникам, приехавшим прервать электроснабжение из-за наличия крупной задолженности.

По факту проводится расследование.

Пострадавшие госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.