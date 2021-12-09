Военнослужащие, пострадавшие при крушении вертолета, выписаны домой

Отпущены домой военнослужащие, получившие ранения в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы 30 ноября при выполнении тренировочных полетов на авиационном полигоне в Гарагейбате.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что раненые военнослужащие — полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов выписаны из госпиталя Государственной пограничной службы. В настоящее время их состояние удовлетворительное, оба военнослужащих продолжают лечение в домашних условиях.