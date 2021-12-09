Задержаны лица шантажировавшие граждан в Telegram



Задержаны админы, создавшие канал в Telegram и шантажировавшие граждан.

Задержаны администраторы каналов в социальной сети Telegram, жители столицы Парвиз Гурбанов, Фаиг Сафаралиев и еще один несовершеннолетний, передает АПА.

В своих показаниях они признались, что шантажировали людей фотографиями, которыми они делились на своих каналах Telegram , и удаляли эти данные в обмен на деньги.

В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по статье 182.2.1 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении Фаига Сафаралиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В отношении двух других задержанных расследование продолжается.

