АПБА: В детских садах хранят совместно и продукты, и чистящие средства

«Наиболее часто встречающаяся проблема, с которой мы сталкиваемся в детских садах, — это совместное хранение продуктов питания и чистящих средств. Сырые и приготовленные продукты также хранятся вместе».

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Шейла Юсифзаде, говоря о правильной организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и требованиях технических нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

Представитель АПБА напомнила о недопустимости неправильного хранения продовольственных продуктов: «Молоко, мясные продукты хранятся вместе с немытыми овощами. В результате, может возникнуть перекрестное загрязнение».