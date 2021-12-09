Эмин Гусейнов: Подготовлен план мероприятий для ускорения работ в Карабахе

«Мы подготовили специальный план мероприятий для ускорения работ в Карабахском экономическом районе».

Об этом рассказал спецпредставитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

«Осуществляемый в селе Агалы Зангиланского района проект «Умного села» – пилотный. В «Умном селе» применяются все передовые технологии. Проводятся тренинги для семей, которые будут туда переселены. В ближайшее время в село планируется переселить группу лиц», — отметил спецпредставитель.

По словам Э.Гусейнова, ведется работа по проектированию села Довлетярлы Физулинского района на основе концепции «Умного села»: «Мы надеемся, что в ближайшее время работы по проектированию завершатся. Это пилотные проекты. Массовое заселение населения — непростая работа, процесс осуществляется в соответствии с принятым стратегическим планом действий. После завершения процесса очистки от мин освобожденных территорий, создания базовой инфраструктуры параллельно необходимо сформировать социальную и физическую инфраструктуру. Необходимо строительство школ, больниц, административных зданий. Есть конкретный план действий по этим проектам. Кроме того, есть Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. На основе распоряжения президента Ильхама Алиева утверждено спецпредставительство Карабахского экономического района. Мы готовим специальный план мероприятий для ускорения строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Карабахского экономического района. Надеюсь, что эти работы своевременно завершатся, и все проекты будут успешно реализованы», цитирует его слова Report

Что касается конкретных проектов, ЭГусейнов добавил, что утверждены генпланы городов Физули и Агдам: «Несколько строительных проектов находятся в процессе проектирования и их фундамент заложен».