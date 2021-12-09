ANAMA: В Дашалты под противопехотную мину была подложена противотанковая мина

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) распространило информацию о подрыве сегодня на мине вблизи города Шуша двух человек

Как говорится в сообщении Агентства, на территории, где не проводились операции по разминированию, находящейся в 1300 метрах от села Дашалты города Шуша, погибли, подорвавшись на мине, два человека – Ханатов Орхан Норим оглу (1999) и Гандиев Вюсал Фируддин оглу (1993).

«Это произошло 9 декабря около 08:30. Группа Агентства по разминированию эвакуировала тела погибших с заминированной территории и передала их по назначению. Погибшие были сотрудниками строительной компании, которая проводила работы по восстановлению и созиданию в селе Дашалты. По итогам предварительного расследования, проведенного Агентством, было установлено, что под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей. Это еще один наглядный пример террористических намерений армянской стороны», — говорится в сообщении Агентства.