В Баку ожидаются дождь и туман

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

10 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами возможны осадки, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью до 3° мороза, днем до 2°тепла, днем 3-8° тепла.