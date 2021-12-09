В Шуше начнется строительство новой школы

«Процесс проектирования шушинской школы №1 завершен, скоро начнется строительство школы», заявил журналистам министр образования Эмин Амруллаев в связи со строительством школ в Карабахе. По его словам, этот процесс, как ожидается, будет завершен к концу 2022 года:

«В то же время начался процесс проектирования школ в Агдаме и Джабраиле. Ожидается, что в ближайшее время будут предприняты шаги, связанные со строительством школы в городе Физули».

Министр сказал, что это очень серьезный и большой процесс: «Проекты школ, которые будут построены в этих регионах, являются одними из лучших проектов. В Адаме и в Шуше школы будут самыми современными по своим архитектурно-строительным характеристикам».