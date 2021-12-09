Предотвращена контрабанда через границу Азербайджана более 20 кг наркотиков

Предотвращена контрабанда через государственную границу Азербайджана более 20 кг наркотиков.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, за последние дни сотрудники погранзастав «Горадиз», «Гёйтепе» и «Шамкир» Пограничных войск ГПС предотвратили контрабанду через государственную границу на территорию Азербайджанской Республики наркотиков общим весом 20 кг 855 гр, 2400 психотропных веществ и 4519 лекарственных препаратов.

По указанным фактам проводятся оперативно-следственные мероприятия.