Минздрав: Все зависит от нас самих



«Несмотря на то, что сейчас осенне-зимний сезон — наиболее благоприятный для распространения инфекции, отрадно, что мы смогли взять под контроль эпидемический процесс».

Об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

По мнению эксперта, в то же время, эпидемическая ситуация в соседних и во многих дальних странах отнюдь не радужная.

— Это в очередной раз говорит о том, что с целью сохранить и приумножить то, чего мы достигли на сегодняшний день, не следует излишне успокаиваться.

— Как вы оцениваете нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране?

— Вот уже почти два года, как мы боремся с новой коронавирусной инфекцией. В течение этих месяцев каждый из нас в той или иной степени ощущает влияние этой инфекции на свою жизнь. За этот период наши знания об этой болезни значительно расширились, удалось мобилизовать усилия, чтобы защитить себя и своих близких от заражения вирусом. Наше государство принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса. Мы также осознали, насколько важно проявить гражданскую ответственность для выхода из этой ситуации. И как показало время, совместная эффективная работа вносит свой вклад.

Несмотря на то, что сейчас осенне-зимний сезон — наиболее благоприятный для распространения инфекции, отрадно, что мы смогли взять под контроль эпидемический процесс. В то же время, эпидемическая ситуация в соседних и во многих дальних странах отнюдь не радужная. Это в очередной раз говорит о том, что с целью сохранить и приумножить то, чего мы достигли на сегодняшний день, не следует излишне успокаиваться.

— Как проходит процесс вакцинации?



— Факты очевидны: вакцины являются наиболее эффективным, безопасным и экономичным средством контроля и устранения опасных для жизни инфекционных заболеваний. Азербайджан — одна из первых стран, начавших процесс вакцинации населения, и в настоящее время 60 процентов взрослого населения страны полностью привиты от COVID-19, то есть получили две дозы вакцины. Смягчены или полностью сняты большинство карантинных ограничений, введенных в первые дни пандемии, и граждане практически вернулись к допандемическому образу жизни. Благодаря вакцинации удалось спасти жизни сотен пожилых людей и лиц с факторами риска развития хронических заболеваний. Однако степень защиты вакцины от COVID-19 со временем ослабевает и, как следствие, риск заражения возрастает. Поэтому, прежде всего, люди из группы риска, в том числе люди старше 50 лет, и в целом, все лица старше 18 лет должны укрепить свой иммунитет, возникший после перенесенного заболевания (приобретенный активный иммунитет) или после введения вакцины.

Лучший способ сделать это – вакцинироваться третьей (бустерной) дозой, которая дает дополнительную защиту от COVID-19. В то время, как некоторые стране до сих пор до сих пор дожидаются первой дозы вакцин, в Азербайджане все потребности в бустерной дозе были удовлетворены государством. Призывая всех выполнить свой гражданский долг — воспользоваться этой возможностью, чтобы внести свой вклад в наше общее дело.

— Новый штамм «омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Стоит ли гражданам волноваться по этому поводу?

— Пандемия еще не закончилась. Сегодня появился новый штамм вируса, сильно мутировавший — штамм «омикрон», который вызывает беспокойство. Согласно предварительным исследованиям, «Омикрон» может распространяться быстрее, чем предыдущие, а также в некоторой степени уклоняться от иммунного ответа. В ближайшее время исследования покажут, насколько верны оказались эти предположения. Предотвращение быстрого роста заболеваемости в такой опасной ситуации будет зависеть от того, насколько мы соблюдаем «золотые правила» защиты (социальная дистанция, гигиена рук и правильное использование медицинских масок) и активно участвуем в процессе вакцинации.

Строгое соблюдение этих мер предосторожности и, в то же время, вакцинация от вируса гриппа пожилых и больных, детей и беременных женщин может привести к снижению распространения сезонных респираторных инфекций и их возможных осложнений. Таким образом, все зависит от нас самих. Только объединив наши усилия, мы сможем надежно контролировать и сдерживать развитие инфекций инфекцию и вернуть нашу жизнь в нормальное русло.