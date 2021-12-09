В Азербайджане разработают стандарты по онлайн-медиа



«Ведется работа и в направлении стратегического планирования. Для оптимизации рекламной работы в сфере онлайн – медиа и усиления ее потенциала будет разработана концепция специального проекта-MediaAd».

Об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, передает АПА.

Он сказал, что также будут разработаны стандарты в онлайн-медиа: «Мы должны защитить наше общество от вводящей в заблуждение информации. Как профессиональные медиа-субъекты, мы должны повысить уровень информирования».