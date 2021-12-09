Скончавшимся в метро пассажиром оказался старший преподаватель БГУ

Сегодня утром на станции метро 28 мая скончался старший преподаватель кафедры аналитической химии химического факультета Бакинского государственного университета Ахмед Бабаев. Об этом Qafqazinfo сообщили в университете. Сообщается, что состояние 72-летнего учителя внезапно ухудшилось, и он скончался.

Сообщается, что А.Бабаев начал свою педагогическую деятельность в БГУ в 1978 году, является автором более 65 научных работ и 2 методических пособий.

Отметим, что инцидент произошел сегодня утром в 08:10. Бабаева высадили на станции 28 мая из-за плохого самочувствия в поезде. На место была немедленно вызвана скорая помощь, которая подтвердила смерть.