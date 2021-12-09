Помощник президента призвал желающих посетить освобожденные территории к терпению

«Недавно сообщалось, что более 20 наших граждан погибли при подрыве мин на освобожденных от оккупации территориях. Это большая трагедия. Призываю граждан к терпению. Одной из главных задач государства является обеспечение безопасности своих граждан».

Об этом спецпредставитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов рассказал в интервью официальной прессе.

Специальный представитель президента сказал, что организуются визиты наших граждан на освобожденные территории. «Азербайджанское государство показало, на что оно способно. За короткий срок мы вернули Карабах. Пусть наши граждане будут уверены, что подарившее нам эту победу государство вернет их в родные края. Для нас восстановительно-строительные работы на этих территориях очень важны. Мы возродим жизнь на этих землях и обеспечим безопасное возвращение наших граждан. Пусть в этом никто не сомневается».