В Лянкяране мужчина сжег автомобиль сотрудника «Азеришыг», отрезавшего ему «левую» линию

В Лянкяране гражданин поджег автомобиль сотрудника «Азеришыг», который отрезал ему незаконную линию.

Житель города Сабир Алиев незаконно проложил дополнительную линию электропередачи к своему дому. Сотрудник «Азеришыг» Рауф Каримов отрезал эту линию и составил акт по этому поводу, сообщает Qafqazinfo.

Сабир Алиев, придя в ярость, облил бензином автомобиль ВАЗ 21015 Рауфа Каримова и поджег его.

На место были вызваны пожарные, которые потушили автомобиль.

В Лянкяранском городском управлении полиции ведется расследование.