В Агдаме перенесут в другое место строительство стадиона «Имарат»

Хочу сказать футбольным болельщикам, что мы планируем строительство стадиона «Имарат» в Агдаме. Однако не на прежнем месте, не в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали-хана, а в другой части города с более просторной инфраструктурой.

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов в интервью официальной прессе, передает Report.

Он отметил, что в настоящее время ведутся проектные работы: «В этом спортивном квартале мы планируем построить не только футбольный стадион, но и открытые и крытые спортивные залы для различных спортивных соревнований. Планируется проектирование средней школы со спортивным уклоном, а также спортивного летнего лагеря для детей, которые будут приезжать сюда из других регионов Азербайджана.

Аналогичная как в Баку «Ичери Шехер», историко-культурная часть будет и в Агдаме, площадью около 22,5 га. Основными компонентами этой части будут строительный комплекс Панахали-хана, музей хлеба, драматический театр, музей Победы, площадь Флага и т.д. Эти места будут символизировать 44-дневную Отечественную войну и нашу славную Победу. В музее расскажут о том, как было освобождено каждое село, поселок, город. Бои будут отражены в фотографиях и видео», — сказал Гусейнов.