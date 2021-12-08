В Шамкире выявили 8 «липовых» инвалидов

В связи с незаконными действиями должностных лиц Шамкирской центральной районной больницы в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проведено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенного следствия установлено, что главного врача Шамкирской центральной районной больницы Аяз Ибрагимов злоупотребив должностными полномочиями, поручил заведующему терапевтическим отделением Фахраддину Гулиеву все полномочия Врачебно-консультативной комиссии. Ф.Гулиев при посредничестве врача-терапевта больницы Амины Замановой, заведующей Гарануйским сельским медицинским участком Дуньи Гараевой, жительниц Шамкирского района Кифаят Абдыевой и Габаят Гасановой получил взятку в размере 20 тыс. 800 манатов и незаконно установил группу инвалидности 8 лицам, которым впоследствии были начислены пенсии в размере 40 тыс. манатов.

На основании собранных по делу достаточных доказательств Фахраддину Гулиеву и другим лицам предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки — повторное совершение) и другим статьям Уголовного кодекса. В отношении Ф.Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении других лиц — передача под надзор полиции. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям .