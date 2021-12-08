В следующем году против Армении будут предъявлены еще два иска

«Азербайджан будет подавать жалобы против Армении по различным международным конвенциям. Процедуры подачи жалобы по этим конвенциям будут отличаться друг от друга».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге для прессы в связи с решением Международного суда о временных мерах, пишет АПА.

Замминистра отметил, что уже в следующем году Азербайджан подаст жалобы по двум конкретным направлениям: «Одно из них будет касаться масштабов ущерба окружающей среде. И, естественно, в рамках некоторых существующих конвенций планируется поднять вопрос в связи с нанесением ущерба окружающей среде на этих территориях. Другой вопрос будет касаться энергоресурсов. Собираются факты незаконного использования и эксплуатации Арменией энергоресурсов на освобожденных от оккупации территориях, и мы готовимся к предъявлению в связи с этим исков».