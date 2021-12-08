МЭПР: В 2022 году гирканские леса будут включены в список наследия ЮНЕСКО

«В июне 2022 года гирканские леса будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО».

Как сообщает АПА, об этом на первичном национальном семинаре по проекту «Охрана и продолжительное использование биоразнообразия: Усиление системы особо охраняемых территорий Азербайджана путем совершенствования управления» сказал заместитель директора Департамента охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев.

Он отметил, что в Гирканском национальном парке в качестве одной из целей выбрано осуществление определенной работы в рамках ЮНЕСКО.